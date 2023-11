Al-Hilal veut radier Neymar ! La terrible décision

Al-Hilal aurait l'intention de radier Neymar pour la saison à la suite d'une blessure au genou, le club de Pro League a des vues sur d'autres stars

L'attaquant s'est gravement blessé au genou lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Uruguay et a dû subir une intervention chirurgicale pour soigner la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque, jeudi dernier. Neymar devrait être indisponible au moins jusqu'à la fin de la saison et, selon un média saoudien, Arriyadiyah Al-Hilal envisage de le radier de la SPL pour la saison en cours afin de faire de la place à un joueur étranger.

L'article continue ci-dessous

Cette décision est conforme au règlement de la SPL, qui limite à huit le nombre de joueurs non saoudiens par équipe. Les sept joueurs étrangers, à l'exception de Neymar, sont le gardien marocain Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic et les deux Brésiliens Malcolm et Michael.

De plus, le manager d'Al-Hilal, Jorge Jesus, souhaite renforcer l'équipe avec un latéral gauche étranger et la décision a donc été prise. Toutefois, il sera le bienvenu lorsqu'il aura retrouvé sa forme physique en vue de la saison 2024-25.

Les problèmes de blessure de Neymar sont venus s'ajouter à des performances mitigées au Moyen-Orient, avec un seul but en cinq matches. Néanmoins, Al-Hilal est en tête de la SPL et reprendra la compétition vendredi contre Al-Taawon, quatrième.