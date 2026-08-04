Des sources médiatiques ont révélé que le club turc de Beşiktaş est proche de finaliser le transfert de l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, joueur du club saoudien d'Al-Hilal, sous forme de prêt lors de l'actuelle fenêtre de transferts estivale.

Selon les informations confirmées par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Beşiktaş est parvenu à un accord de principe avec la direction d'Al-Hilal concernant le prêt de Núñez, âgé de 27 ans.

Sur son compte du réseau social « X », Tavolieri a précisé que le club saoudien a accepté de prêter le joueur après n'avoir pas reçu l'offre financière qu'il espérait pour le vendre définitivement.

Cette démarche de Beşiktaş s'inscrit dans le cadre du plan du club visant à renforcer sa ligne d'attaque avec des éléments de haut niveau, aux côtés du Sud-Coréen Hyun-gyu Oh. La commission des transferts du club turc devrait entamer ses négociations officielles avec l'agent du joueur dans les prochaines heures afin de régler les conditions personnelles.

Darwin Núñez avait rejoint les rangs d'Al-Hilal à l'été 2025 en provenance de Liverpool, en Angleterre, contre 53 millions d'euros, mais le joueur n'a pas réussi à afficher le niveau attendu de lui avec la formation saoudienne.

Selon les rapports, l'attaquant uruguayen a exprimé son désir de revenir sur les pelouses européennes pour poursuivre sa carrière, notamment sur fond de tension dans sa relation avec l'entraîneur d'Al-Hilal, Simone Inzaghi. Cela est apparu clairement lors de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il s'est assis sur le banc des remplaçants lors de deux matchs sur trois, après avoir perdu sa place de titulaire au profit du Français Karim Benzema.

Núñez perçoit un salaire annuel de 22 millions d'euros avec Al-Hilal, hors primes. Selon le plan avancé, Beşiktaş cherche à prendre en charge 80 % du salaire du joueur durant la période de prêt, soit près de 17,5 millions d'euros.