Al Hilal : Mauvaise nouvelle pour Neymar

Eloigné des pelouses actuellement à cause d’une blessure, Neymar doit faire face à une mauvaise nouvelle.

Après la grave blessure de Neymar lors du match entre le Brésil et l'Uruguay le 18 octobre dernier, l'avenir du Brésilien à Al-Hilal semble de plus en plus incertain. Les dirigeants du club saoudien, qui avaient investi près de 90 millions d'euros pour le recruter en août, se retrouvent dans une situation délicate.

Les dirigeants en colère

En effet, ils comptaient sur Neymar pour disputer le Mondial des Clubs 2023, un événement majeur se déroulant en Arabie Saoudite. Cependant, avec la saison de Neymar déjà terminée en raison de sa blessure, Al-Hilal voit ses espoirs s'effondrer.

La blessure de Neymar a provoqué la colère des dirigeants d'Al-Hilal, qui avaient fait de l'attaquant brésilien l'une de leurs principales recrues pour cette saison. Non seulement ils ont déboursé une somme astronomique pour le libérer du Paris Saint-Germain, mais Neymar était également l'un des atouts majeurs de l'équipe pour le Mondial des Clubs 2023. Son absence risque de priver l'événement de son éclat, et les Saoudiens cherchent désormais des solutions pour pallier cette perte.

Al Hilal cherche le remplaçant de Neymar

Parmi les noms qui circulent pour remplacer Neymar, on retrouve des stars du football mondial. Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, Victor Osimhen, qui évolue au Napoli, et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain sont les principaux candidats pour combler le vide laissé par Neymar. Cependant, c'est le nom de Mbappé qui semble être la priorité d'Al-Hilal. La situation du jeune prodige français est en effet particulière, car son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain, ce qui pourrait faciliter son transfert. Cependant, le faire quitter Paris avant la fin de son contrat ne sera pas une tâche facile.

Il faudra attendre le 1er janvier pour que les négociations sérieuses commencent, mais les Saoudiens semblent prêts à tout pour renforcer leur équipe. Les investissements démesurés dans le football saoudien ne sont pas près de s'arrêter, et le recrutement de Mbappé serait un coup de maître pour Al-Hilal.

La blessure de Neymar et les conséquences sur l'effectif d'Al-Hilal mettent en lumière l'importance du mercato hivernal qui approche. Les clubs du monde entier commencent à réfléchir à de possibles renforts, et le cas de Neymar démontre à quel point les blessures peuvent avoir un impact sur les plans des équipes.