Al-Hilal fait appel à l'architecte de Liverpool pour écrire l'histoire

Le club d'Al-Hilal a franchi une nouvelle étape vers la construction d'un projet sportif intégré, après avoir fait appel à l'un des noms les plus en vue de l'administration dans le football anglais, dans une tentative de renforcer sa structure sportive et de tirer profit d'une grande expérience européenne susceptible de conduire le club vers une nouvelle phase de compétition sur les plans national et continental.

Le conseil d'administration de la société du club d'Al-Hilal, présidé par le prince Nawaf ben Saad, a annoncé la finalisation des démarches d'engagement de l'Écossais Richard Hughes pour occuper le poste de directeur sportif. Ce dernier est arrivé dans la capitale Riyad et a officiellement pris ses fonctions, entamant ainsi une nouvelle aventure après des années passées dans le travail administratif au sein du football anglais.

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Hughes possède une grande expérience dans l'administration sportive, son dernier poste ayant été celui de directeur sportif du club anglais de Liverpool, ce qui fait de lui l'un des noms disposant d'une vaste connaissance de la manière de construire des équipes et de gérer les dossiers des transferts, du recrutement et des recruteurs, des aspects qu'Al-Hilal cherche à développer au cours de la prochaine étape.

Le recours à Hughes s'inscrit dans la volonté d'Al-Hilal de mettre en place un système sportif intégré qui ne repose pas uniquement sur l'engagement de stars, mais qui œuvre à élaborer une stratégie à long terme pour dénicher les talents, choisir les transferts et développer les différentes équipes du club, en adéquation avec les ambitions du « Za'im » (le Leader).

Al-Hilal a également dévoilé la composition de la direction sportive qui travaillera aux côtés de Hughes, laquelle comprend l'Anglais Simon Francis comme directeur technique du football, l'Écossais Mark Burchill comme directeur du recrutement, l'Écossais Craig Mackie comme directeur des recruteurs, l'Anglais Harry Arter comme premier recruteur technique, ainsi que le Saoudien Abdelhakim Al-Touaijri comme directeur technique des catégories de jeunes.

Cette composition reflète une volonté claire d'Al-Hilal de construire une direction sportive spécialisée alliant expérience européenne et compétences nationales, dans le but de poser des bases plus professionnelles pour le travail au sein du club et de continuer à rivaliser au plus haut niveau au cours des prochaines années.

Avec la prise officielle de ses fonctions, l'ancien directeur sportif de Liverpool entame un nouveau défi avec Al-Hilal, au milieu de grandes attentes des supporters du « Za'im » (le Leader) qui espèrent que son expérience contribuera à façonner un projet capable d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du club.

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