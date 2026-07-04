Al-Hilal et Milan s’affrontent pour recruter une star du FC Barcelone

Al-Hilal a entamé des négociations intensives et a soumis l’offre financière la plus élevée pour recruter le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado, que le club catalan a placé sur la liste des transferts lors du mercato actuel.

Selon le journal espagnol « Marca », la direction du FC Barcelone prévoit de vendre Casado après que le rôle et le temps de jeu du joueur ont considérablement diminué la saison dernière par rapport à sa première saison, Les perspectives pour la nouvelle saison ne s’annoncent guère plus favorables, l’entraîneur Hans-Dieter Flick devant s’appuyer principalement sur le duo Gavi-Bernal une fois ceux-ci rétablis de leurs blessures, ce qui réduirait encore le temps de jeu de Casado.

Le club et le joueur se sont mis d’accord il y a plusieurs semaines sur le fait qu’un départ était la décision la plus appropriée pour les deux parties. Cette volonté a été transmise à son agent, Jorge Mendes, afin qu’il recherche une nouvelle destination sur le marché des transferts. Ce dernier travaille sur ce dossier depuis des semaines et, bien que plusieurs offres soient sur la table, Al-Hilal est le club qui fait le plus pression et qui a présenté la meilleure offre à ce jour.

Casado hésite encore à se prononcer définitivement sur son transfert vers la Roshen League. Il est pleinement conscient qu’il s’agit d’une opportunité financière considérable compte tenu des salaires élevés proposés, mais il nourrit quelques doutes quant à savoir si cette décision est la meilleure pour sa carrière sportive. Il a toutefois fait preuve d’une plus grande souplesse et d’une plus grande ouverture d’esprit vis-à-vis de cette option au cours des derniers jours.

Si l’option saoudienne reste sur la table, d’autres clubs européens, comme le Milan AC, suivent toujours le dossier, tandis que l’Atlético de Madrid, initialement intéressé, a pour l’instant perdu de son élan.

Barcelone espère toujours recevoir une offre plus intéressante. Si la direction souhaitait initialement finaliser la vente avant le 30 juin afin d’en comptabiliser les bénéfices dans le bilan de la saison écoulée, elle a préféré accorder un délai supplémentaire dans l’espoir de recevoir des offres financières plus élevées. La direction sportive estime en effet la valeur du joueur à environ 30 millions d’euros, comprenant des montants fixes et variables, notamment si la transaction se conclut avec la partie saoudienne.

La direction catalane souhaite finaliser le dossier d’ici la fin de la semaine, même si la reprise de l’entraînement est fixée au 13 juillet, afin d’éviter que le milieu de terrain ne participe à la préparation collective.