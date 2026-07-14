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Al-Hilal engage des discussions avec Harry Kane et se prépare à activer la clause libératoire du Bayern

Mercato
H. Kane
Bayern Munich
Al Hilal
Saudi Pro League
Angleterre
Arabie saoudite

Le club « Le Patron » débloque 65 millions d'euros.

Al-Hilal a engagé des discussions préliminaires avec les représentants de l’attaquant anglais Harry Kane, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich, en vue d’un éventuel recrutement lors du mercato estival.

Rappelons que le Bayern Munich avait officialisé, à l’été 2023, la prolongation du contrat de Kane jusqu’en 2027, dans le cadre d’un transfert qui avait attiré l’attention des observateurs du monde entier, tant le statut et le talent du joueur sont reconnus.

Selon Sky Sport, relayé par le quotidien saoudien Okaz, l’international anglais n’a pas encore tranché : il examine avec soin le projet sportif et l’enveloppe financière proposés par le club saoudien avant de se prononcer sur son avenir.

Selon le quotidien, le contrat liant Kane au Bayern jusqu’en 2027 inclut une clause libératoire de 65 millions d’euros activable lors de la troisième saison, clause qui, si elle est déclenchée, empêcherait le club bavarois de s’opposer au départ de son avant-centre.

Al-Hilal espère convaincre l’un des meilleurs buteurs mondiaux de rallier la Ligue saoudienne Roshen, et le site a précisé que les prochaines étapes des discussions s’annonçaient décisives. Pour l’instant, le Bayern Munich n’a reçu aucune approche officielle de la part du club saoudien.

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Selon le quotidien saoudien, les discussions pourraient s’accélérer si le club saoudien soumettait une proposition sportive et financière conforme aux exigences du joueur et de son agent.

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