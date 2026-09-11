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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Al-Hazm gâche un record historique pour Al-Ahli

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Racing échoue à réaliser le record historique

Al-Hazm a gâché la chance d'Al-Ahli d'inscrire un nouveau record historique dans le championnat saoudien de la Ligue des professionnels, après avoir réussi à secouer les filets d'Al-Raqi lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la septième journée de la compétition.

À lire aussi : Vidéo : Al-Ahli panse ses plaies face à Al-Hazm lors de la soirée historique de Toney
Al-Ahli avait rendez-vous avec un exploit inédit dans l'histoire de la Ligue des professionnels, puisqu'il serait devenu la première équipe à marquer 3 buts ou plus tout en préservant sa cage inviolée lors de 4 matches à domicile consécutifs, mais le but d'Al-Hazm l'a privé d'atteindre ce chiffre.

Al-Ahli avait réalisé la même performance offensive et défensive lors de ses 3 derniers matches à domicile, après avoir dominé Al-Kholood par trois buts à zéro, puis balayé Abha par quatre buts à zéro, avant de signer une victoire écrasante contre Al-Riyadh sur le score de cinq buts à zéro.

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Avec ces résultats, Al-Ahli a égalé la plus longue série du genre dans l'histoire de la Ligue des professionnels, détenue par Al-Hilal, qui avait réalisé 3 matches à domicile consécutifs en marquant 3 buts ou plus sans encaisser le moindre but au cours de l'année 2015.

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Le but d'Al-Hazm a fait figure de coup dur pour l'exploit attendu, mettant fin à la série d'Al-Ahli à seulement 3 matches, si bien que le record historique reste pour l'instant hors de portée d'Al-Raqi, malgré la réussite de ce dernier à afficher de solides niveaux offensifs lors de ses derniers matches sur sa pelouse.

Malgré la perte du record, Al-Ahli a continué à confirmer sa force offensive face à Al-Hazm, après avoir marqué 3 buts, dont un doublé de l'Anglais Ivan Toney, qui a porté son total à 10 buts en Roshn League cette saison, tandis qu'Al-Ahli reste sur 12 points à la cinquième place.

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