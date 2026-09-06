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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

Traduit par

Al-Fateh se moque de Ronaldo

Al Fath vs Al Diriyah
Al Fath
Al Diriyah
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
C. Ronaldo
D. Pereira
Arabie saoudite
Portugal

Une action du match de l'Ittihad fait polémique

Le club saoudien d'Al-Fateh s'est joint aux moqueries suscitées par la scène cocasse dont le héros a été la légende Cristiano Ronaldo lors du match de son équipe d'Al-Nassr face à Al-Ittihad, samedi, dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Ronaldo s'est approché de son compatriote Danilo Pereira, qui lisait une feuille que lui avait transmise le staff technique et qui contenait certaines instructions. « Le Don » a alors tenté d'espionner pour en découvrir le contenu.

La scène a suscité de nombreuses réactions, aussi bien parmi le public que parmi les analystes, à l'issue du match.

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Al-Fateh a tenté de tirer parti de cette scène en publiant sur son compte X une photo de Ronaldo et Pereira, accompagnée d'un commentaire ironique : « Pour les curieux. » Le club a ensuite modifié la feuille dans la main de Pereira pour y faire figurer les informations d'un billet de son prochain match face à Al-Diriyah lors de la sixième journée, qui se disputera mercredi prochain.

Saudi Pro League
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ronaldo n'a tiré aucun profit de son espionnage sur Pereira, puisque Al-Nassr s'est incliné 2-1, restant bloqué à 12 points à la deuxième place derrière Al-Hilal (15 points). En revanche, Al-Ittihad a porté son total à 11 points, ce qui lui vaut la quatrième place.

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