Al-Fateh se moque de Ronaldo

Le club saoudien d'Al-Fateh s'est joint aux moqueries suscitées par la scène cocasse dont le héros a été la légende Cristiano Ronaldo lors du match de son équipe d'Al-Nassr face à Al-Ittihad, samedi, dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League.

Ronaldo s'est approché de son compatriote Danilo Pereira, qui lisait une feuille que lui avait transmise le staff technique et qui contenait certaines instructions. « Le Don » a alors tenté d'espionner pour en découvrir le contenu.

La scène a suscité de nombreuses réactions, aussi bien parmi le public que parmi les analystes, à l'issue du match.

Al-Fateh a tenté de tirer parti de cette scène en publiant sur son compte X une photo de Ronaldo et Pereira, accompagnée d'un commentaire ironique : « Pour les curieux. » Le club a ensuite modifié la feuille dans la main de Pereira pour y faire figurer les informations d'un billet de son prochain match face à Al-Diriyah lors de la sixième journée, qui se disputera mercredi prochain.

Ronaldo n'a tiré aucun profit de son espionnage sur Pereira, puisque Al-Nassr s'est incliné 2-1, restant bloqué à 12 points à la deuxième place derrière Al-Hilal (15 points). En revanche, Al-Ittihad a porté son total à 11 points, ce qui lui vaut la quatrième place.

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