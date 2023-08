Al Fateh- Al Nassr (0-5) : Cristiano Ronaldo s’offre son premier triplé de la saison

Ce vendredi, Cristiano Ronaldo a offert la victoire à Al Nassr contre Al Fateh (0-5) en inscrivant un triplé.

Après deux défaites en autant de journées, Al Nassr a engrangé ses trois premiers points de la saison ce vendredi. En déplacement sur la pelouse d'Al Fateh, les hommes de Luis Castro ont pulvérisé Al Fateh grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo et un doublé de Sadio Mané.

La fête des stars

Privé de Seko Fofana au milieu de terrain, Al Nassr a offert une prestation à l'expression collective très aboutie à ses fans. Bien appliquée, la formation d'Al Nassr a mis une intensité très remarquable dès l’entame du match pour étouffer son adversaire, le tout doublé d’un jeu dans les petits espaces et une sollicitation permanente de la profondeur.

Mais il a fallu attendre la 26ème minute pour voir Al Nassr sauté le verrou d'Al Fateh. Sur un jeu à trois, Marcelo Brozovic lance Cristiano Ronaldo qui trouve d'une délicieuse talonnade Sadio Mané. Le sénégalais ne s'est pa fait prier pour ouvrir la marque (0-1).

Dans la foulée, les Jaunes et Bleus vont enfoncer le clou grâce à un somptueux but de la tête de Cristiano Ronaldo qui marque son premier but cette saison en Saudi Pro League (0-2,55e). Très affamé, le portugais va consolider un peu plus l'avantage de son club en inscrivant le doublé (0-3,55 e). Acculé et submergé par la pression, Al Fateh sans idée va sombrer encore un peu plus avec le doublé de Sadio Mané (0-4, 81 e).

Malgré les nombreux changements opérés, Al Fateh va complètement couler. La faute à un Cristiano Ronaldo très inspiré qui y va de son triplé en fin de match (0-5,90 e +6).

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers la

ncent définitivement leur saison avec cette belle victoire.