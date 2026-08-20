Le prince Al-Walid ben Talal, président de la société Kingdom Holding, propriétaire du club d'Al-Hilal, se rapproche d'une décision historique et sans précédent dans le football saoudien.

Le prince saoudien avait acquis 70 % des actions du club d'Al-Hilal, au mois d'avril dernier, en vertu d'un contrat contraignant signé entre la société Kingdom Holding et le Fonds public d'investissement saoudien.

Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a indiqué qu'il était attendu que le prince Al-Walid ben Talal demande à porter sa part de propriété dans le club d'Al-Hilal à 100 %, faisant de lui le premier club populaire saoudien à passer entièrement sous propriété privée.

Cela intervient après que le ministère saoudien des Sports a annoncé, hier mercredi, le transfert de sa part de propriété dans les quatre grands clubs (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli), qui s'élève à 25 %, au Fonds public d'investissement saoudien.

Les déclarations d'Al-Faraj sont considérées comme importantes, d'autant plus qu'elles sont intervenues dans le cadre de son émission « Rotana Sport avec Walid », qu'il présente sur la chaîne « Rotana Khalijia », détenue à l'origine par le prince Al-Walid ben Talal.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal est le seul club parmi les quatre grands clubs à être sorti de la tutelle du Fonds public d'investissement saoudien, avec des prévisions selon lesquelles les trois autres clubs le rejoindront au cours de la prochaine période.

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