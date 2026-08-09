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Al Ahly tranche la polémique concernant Monsef par une décision

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Manchester United accueille sa recrue algérienne au stage en Espagne

L'Algérien Mancef Bagrar, nouvelle recrue d'Al Ahly, a retrouvé le groupe, après l'annonce faite par le club ce dimanche soir concernant l'intégration du joueur au stage de préparation qui se déroule actuellement en Espagne, dans le cadre des préparatifs de l'équipe en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison.

Al Ahly a publié un communiqué officiel ce dimanche soir, dans lequel il a annoncé l'arrivée de Mancef Bagrar au stage de l'équipe en Espagne, et ce à l'issue de la période de repos accordée au joueur ces derniers jours.

Al Ahly a déclaré dans son communiqué : « L'Algérien Mancef Bagrar rejoint ce soir le stage de préparation qui se déroule actuellement en Espagne. Cela intervient à l'issue du repos accordé par le staff technique au joueur en vue de la préparation de la nouvelle saison. »

Al Ahly avait finalisé le transfert de Mancef Bagrar en provenance du club croate du Dinamo Zagreb, avec un contrat de 3 saisons, dans le cadre du renforcement des rangs de l'équipe en vue de la nouvelle saison.

Le montant du transfert s'est élevé à 3 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 500 000 euros supplémentaires sous forme de primes et de bonus liés aux clauses de l'accord entre Al Ahly et le Dinamo Zagreb.

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Le staff technique d'Al Ahly espère que le joueur algérien constituera un renfort de poids pour l'équipe, notamment à l'approche des compétitions de la nouvelle saison sur tous les tableaux.

Al Ahly conclura son stage à l'étranger en Espagne par une rencontre de haut niveau face au Barça, l'un des matchs les plus marquants de l'équipe durant la période de préparation de la nouvelle saison.

Le géant rouge affrontera le Barça au stade « Spotify Camp Nou » le 19 août courant, dans le cadre de la 61e édition du Trophée Joan Gamper.

La rencontre face au Barça suscite un grand intérêt, en tant que test relevé pour Al Ahly avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, alors que l'équipe cherche à tirer le meilleur parti possible de son stage à l'étranger et à mettre au point toutes ses nouvelles recrues.

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