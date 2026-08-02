Al Ahly proche de Marcelino : une seule condition retarde l'annonce officielle

Al-Ahli Saudi poursuit ses négociations avec l'Espagnol Marcelino García pour prendre en main la direction technique de l'équipe première, en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, dans le cadre des préparatifs du club en vue de la nouvelle saison.

Selon le journaliste Santi Aouna, la direction d'Al-Ahli a proposé à Marcelino un contrat de deux saisons, assorti d'un salaire annuel pouvant atteindre 12 millions d'euros, dans le but de le convaincre de piloter le nouveau projet technique.

Le rapport souligne que l'entraîneur espagnol est enthousiaste à l'idée de vivre l'expérience avec Al-Ahli, mais qu'il a posé une condition essentielle pour finaliser l'accord : être autorisé à emmener l'intégralité de son staff technique, ce qui fait actuellement l'objet de discussions entre les deux parties.

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Santi Aouna a précisé que l'un des membres du staff technique de Marcelino reste hésitant quant à un déménagement en Arabie saoudite, ce qui a retardé jusqu'à présent la conclusion de l'accord définitif.

En revanche, la direction d'Al-Ahli n'a pas l'intention de prolonger les négociations, puisqu'elle devrait ouvrir la porte à des discussions avec d'autres entraîneurs dans les prochains jours, si aucun accord définitif n'est trouvé avec Marcelino dans les plus brefs délais.