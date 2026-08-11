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Karim Malim

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Al Ahly frappe encore : la cinquième recrue se rapproche

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Qui est la nouvelle recrue de Manchester United ?

Le journaliste Ahmed Shobier a affirmé qu'Al Ahly s'est rapproché de la conclusion d'un nouveau transfert lors de l'actuel mercato estival, indiquant que l'opération était désormais finalisée à 99,99 %.

Al Ahly poursuit ses démarches avec force sur le marché des transferts estival, après avoir bouclé 4 recrues jusqu'à présent, avec la signature d'Aqtay Abdallah et d'Ali Mahmoud en provenance d'Enppi, aux côtés du duo étranger Moncef Bakrar et Sofiane Bendebka.

Le gardien de but d'Al Ahly et ancien international égyptien a déclaré, dans des propos tenus sur la radio « On Sport FM » : « Le transfert de Mahmoud Salah est quasiment finalisé à 99,9 % en faveur d'Al Ahly. »

Il a ajouté : « Al Ahly ne versera pas la somme de 50 millions de livres réclamée par Ghazl El Mahalla, mais le club est parvenu à un accord prévoyant que l'autre partie renonce à une partie de ses exigences financières. »

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Le départ à l'étranger d'Imam Ashour

Shobier a évoqué la situation d'Imam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly, et la possibilité qu'il tente une expérience professionnelle hors d'Égypte, affirmant que le joueur vit actuellement la meilleure période de sa carrière footballistique.

Il a déclaré : « Imam Ashour vit sans aucun doute la meilleure période de sa carrière footballistique, et il a brillé de manière extraordinaire lors de la Coupe du monde. Le joueur n'a rien d'autre à faire que jouer et s'entraîner, et partir à l'étranger est une subsistance venue de Dieu. »

Il a poursuivi : « Ce n'est pas parce qu'Al Ahly t'a dit non pour le départ à l'étranger qu'il est contre toi ; il y a des joueurs qui sont partis à l'étranger et pour qui les choses ne se sont pas déroulées comme il fallait, et tout le monde n'est pas Mohamed Salah. »

Al Ahly tient à son quintette

Ahmed Shobier a également dévoilé la position d'Al Ahly concernant l'avenir du quintette composé d'Imam Ashour, Mostafa Shobier, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany et Marwan Attia, alors que les noms de certains d'entre eux sont associés à des offres de départ lors de l'actuel mercato.

Shobier a déclaré : « Al Ahly ne laissera partir aucun joueur de ce quintette, à moins que la contrepartie financière ne soit impossible à refuser. Je connais un joueur pour lequel on réclame 30 millions de dollars ! La position d'Al Ahly est claire, et le club ne laissera partir aucun joueur cette saison. »

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