Al Ahly d'Égypte connaît son adversaire en Coupe de la Confédération africaine

Al Ahly a désormais connaissance de son adversaire lors du tour des 32 de la Coupe de la Confédération africaine, après que le club ougandais de Kitara a validé sa qualification pour le deuxième tour préliminaire, à la suite de sa victoire face aux Somaliens de Mogadishu City sur l'ensemble des matches aller et retour.

Kitara a décroché son billet pour le tour suivant ce samedi, après avoir de nouveau battu la formation somalienne sur le score de deux buts à zéro lors du match retour, confirmant son succès à l'aller (2-1) et concluant la confrontation sur un score cumulé de 4-1.

La qualification de Kitara pour le deuxième tour préliminaire représente une performance notable pour le club ougandais, qui ne dispute que sa deuxième participation en Coupe de la Confédération, après avoir fait ses débuts dans la compétition lors de la saison 2024-2025.

Kitara avait décroché sa place dans les compétitions continentales après avoir remporté la Coupe d'Ouganda, poursuivant ainsi son parcours africain avec une confrontation face à Al Ahly lors du prochain tour.

Le match aller entre Al Ahly et Kitara devrait se tenir l'un des 16, 17 ou 18 octobre prochains, tandis que le club égyptien accueillera le match retour au Caire l'un des 23, 24 ou 25 du même mois.