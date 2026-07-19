Dans le cadre de sa stratégie de renforcement offensif, le « Géant rouge » égyptien Al-Ahly a finalisé le recrutement de l’attaquant marocain Sofiane Benjada, en provenance du Maghreb de Fès.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, qui cite l’Agence de presse allemande, les dernières formalités administratives et contractuelles ont été réglées : l’attaquant a paraphé un bail de trois ans avec l’équipe première des Rouge et Blanc.

L’attaquant doit rejoindre Le Caire dans les prochains jours pour s’intégrer aux séances d’entraînement collectif, après avoir bénéficié d’une période de repos à l’issue du championnat marocain.

Cette recrue intervient à l’issue d’une saison exceptionnelle au cours de laquelle l’attaquant a joué un rôle clé dans le sacre du Maghreb de Fès.

L’attaquant a confirmé son talent en terminant meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations. En 31 matchs toutes compétitions confondues, il a directement participé à 22 buts (20 marqués, 2 passes décisives).

Ben Jdaida possède un parcours professionnel riche : il a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes du club belge du Standard de Liège, où il a gravi tous les échelons jusqu’à l’équipe première. Il a également connu une expérience remarquable au sein du Raja, où il a évolué dans différentes catégories de jeunes jusqu’à l’équipe première, avant de partir tenter l’aventure professionnelle au club belge « RW De Mollembeek », puis de revenir dans le championnat marocain en rejoignant le Maghreb de Fès.

Par ailleurs, la direction des Rouge et Blanc poursuit son mercato estival avec détermination afin d’étoffer l’effectif en vue des prochaines échéances. Elle a déjà enregistré les arrivées d’Ali Mahmoud et Aktai Abdullah, en provenance d’ENPPI, dans le cadre d’une stratégie ambitieuse visant à bâtir une équipe capable de briguer tous les titres, aussi bien sur la scène nationale qu’africaine.