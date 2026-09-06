Le club d'Al-Ahli a officialisé la signature de Saïd Baâtia, en provenance des rangs d'Al-Fateh, pour un contrat de 3 saisons, dans le cadre des démarches d'« Al-Raqi » visant à renforcer son effectif avec de nouveaux éléments en vue des échéances à venir et à élargir les options mises à la disposition du staff technique.

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Baâtia possède une belle expérience en Roshn Saudi League, après avoir disputé la saison dernière 31 matchs avec Al-Fateh, dont 29 comme titulaire, affichant des prestations remarquées sur les plans défensif et physique, et attirant l'attention d'Al-Ahli, qui a décidé de conclure son transfert.

Al-Ahli a exprimé sa satisfaction d'accueillir son nouveau joueur, lui souhaitant plein succès dans son aventure avec l'équipe, et espérant qu'il pourra apporter la plus-value attendue et contribuer avec ses coéquipiers à atteindre les objectifs du club et à faire le bonheur de ses supporters au cours de la prochaine étape.

De son côté, Saïd Baâtia a exprimé sa grande joie d'avoir finalisé son transfert vers Al-Ahli, soulignant que porter le maillot de l'un des plus grands clubs du continent asiatique représente une étape importante dans sa carrière et lui donne une grande motivation pour donner le meilleur de lui-même.

Baâtia a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre le club d'Al-Ahli, l'un des plus grands clubs du continent asiatique en termes de popularité et d'histoire, et j'aspire à donner tout ce que j'ai pour faire le bonheur de ses supporters et remporter des titres. »

Le transfert de Baâtia vers Al-Ahli représente une nouvelle étape dans sa carrière, alors qu'il aspire à se disputer une place de titulaire au sein de l'équipe et à mettre à profit son expérience précédente en Roshn Saudi League, tandis qu'« Al-Raqi » espère que le joueur deviendra un véritable atout pour son effectif au cours des trois prochaines saisons.

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