Al-Ahli Jeddah retrouve son « soupape de sécurité » face à Al-Duhail

L'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur du club saoudien Al-Ahli de Djeddah, a reçu un véritable coup de pouce moral avant le match très attendu contre le club qatari Al-Duhail.

Al-Ahli Jeddah, qui préparera son match face à Al-Duhail lundi en 8es de finale de la Ligue des champions de l’Asie, peut souffler :

Selon le journal « Al-Riyadiah », la présence du défenseur brésilien Roger Ibanez est actée pour figurer dans le onze de départ face à Al-Duhail.

Selon une source proche du club, des examens médicaux approfondis ont exclu toute déchirure aux ischio-jambiers.

Elle précise que son absence contre Al-Fayha était une décision technique de Yaisle, destiné à le préserver et à éviter toute récidive des douleurs ressenties à son retour de sélection.

Ibanez, pilier défensif arrivé de l’AS Rome à l’été 2023, est l’un des hommes de base de Yassine, comme le montrent ses statistiques.

Ibanez a disputé 37 matchs sous les couleurs d’Al-Ahli Jeddah cette saison, toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant autant d’assistances.

Lire aussi

À lire aussi : Une rivalité saoudienne-anglaise pour le Marocain Imran Louza