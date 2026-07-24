« Ajax s’intéresse à lui. Mais il n’en est pas encore là »

Míchel a eu un sourire jeudi lorsque, sur Ziggo Sport, on l’a interrogé au sujet de Marc-André ter Stegen. L’entraîneur de l’Ajax ne peut pas nier qu’il existe un intérêt pour le gardien du FC Barcelone.

« Cette nouvelle est connue de tout le monde », a déclaré Míchel avec le sourire, peu avant le rendez-vous européen face au FK Vojvodina. « C’est un joueur qui nous intéresse. Mais il n’est pas encore là. »

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis heureux avec les gardiens qui sont bien là. Je continue à travailler pour améliorer l’Ajax. Concernant les transferts, Jordi Cruijff sait ce dont nous avons besoin », explique le coach en renvoyant la balle au directeur technique de l’Ajax.

L’Ajax veut faire venir Ter Stegen en prêt en provenance de Barcelone, et prendre en charge une partie de son salaire. En raison de problèmes fiscaux, aucun accord de prêt n’a toutefois encore été signé par les deux clubs.

Mundo Deportivo a rapporté mardi que l’Ajax commence à perdre patience avec Ter Stegen. D’un autre côté, il y a l’espoir que le gardien allemand (34 ans) soit tout de même bientôt présenté à Amsterdam.

« Avec l’Ajax, nous allons chercher les meilleures options possibles. Et je suis heureux avec l’effectif actuel », a affirmé Míchel, qui a une grande confiance dans les joueurs ayant entamé la nouvelle saison.