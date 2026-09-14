L’Ajax espère sérieusement pouvoir faire venir Yves Bissouma à Amsterdam, rapporte De Telegraaf. Selon Mike Verweij, il existe certes une forte concurrence venue des cinq grands championnats européens, mais le club semble en mesure d’attacher le milieu de terrain de 30 ans pour une saison, avec une année en option. Algemeen Dagblad ajoute que les négociations se trouvent désormais à un stade avancé. « Bissouma est en très bonne voie pour rejoindre l’Ajax », affirme Johan Inan de l’AD.

Bissouma est sans club après l’expiration de son contrat avec Tottenham Hotspur cet été. L’Ajax peut donc encore faire affaire avec l’international malien aux 46 sélections, malgré la fermeture du marché des transferts. Bissouma va dire « oui » à la proposition des Amstellodamois.

Selon des sources proches de Bissouma, le directeur technique Jordi Cruijff veut frapper un grand coup avec sa venue. Le milieu de terrain apporte une solide dose d’expérience, puisqu’il a disputé huit saisons en Premier League et joué auparavant deux ans en Ligue 1.

Bissouma a quitté le Real Bamako, au Mali, à l’âge de 18 ans et a rejoint le LOSC Lille, où il a d’abord évolué avec l’équipe réserve. Après son éclosion en France, Brighton & Hove Albion a déboursé près de 17 millions d’euros pour lui en 2018, avant que Tottenham ne paie près de 30 millions d’euros quatre ans plus tard.

Chez les Spurs, Bissouma a finalement disputé 111 matches avant l’expiration de son contrat. Le Malien est connu pour son volume de course et sa force dans les duels, et il peut évoluer aussi bien comme numéro 6 que comme numéro 8.

L’Ajax a profondément remanié son effectif cet été avec un grand nombre de nouveaux joueurs, dont Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer et Marc-André ter Stegen. Cruijff avait auparavant défendu cette approche auprès de la NOS : « Tu ne gagnes aucun titre pendant quatre saisons d’affilée. Si tu continues alors à faire la même chose, cela ne s’améliorera pas. Il faut donc chercher des solutions et essayer d’être créatif. »

La possible arrivée de Bissouma s’inscrit, selon ces informations, dans la volonté de l’Ajax de lutter sur trois fronts avec un effectif étoffé. Cruijff veut pouvoir se battre en Eredivisie VriendenLoterij, en Coupe des Pays-Bas Eurojackpot KNVB et en Conference League.