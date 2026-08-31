« Ajax nous a soumis une offre, mais j’espère qu’il reste »

L’Ajax semble se heurter à un sérieux obstacle dans le dossier Enzo Boyomo. Braulio Vázquez, directeur sportif d’Osasuna, confirme que plusieurs offres sont arrivées pour le défenseur central de 24 ans, mais souligne qu’il préfère conserver le Camerounais à Pampelune.

L’Ajax s’est concrètement manifesté pour Boyomo, comme l’avaient déjà révélé lundi plusieurs médias espagnols. Selon AS, le club amstellodamois a déjà vu une proposition visant à obtenir le défenseur en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat, être immédiatement rejetée par Osasuna.

« Nous avons non seulement une offre de l’Ajax, mais aussi d’un autre club », confirme le directeur sportif d’Osasuna lors d’une conférence de presse au sujet de l’intérêt pour Boyomo. « Enzo représente une valeur importante. »

Selon Vázquez, Osasuna n’est pratiquement plus disposé à discuter d’un départ si peu de temps avant la fermeture du marché des transferts. « À trente heures de la clôture du marché, nous ne prendrions pas l’offre en considération, même si elle était importante. »

La version d’Osasuna semble donc différer des informations de AS. Le journal espagnol indiquait qu’un départ de Boyomo était bien envisageable, à condition que l’Ajax formule une offre ferme et mette environ treize millions d’euros sur la table. Boyomo disposerait d’une clause libératoire de 25 millions d’euros.

Vázquez souligne qu’Osasuna ne regarde pas uniquement l’aspect financier d’un éventuel transfert. « Indépendamment de l’aspect économique, nous estimons que nous devons revoir le meilleur Enzo. C’est aussi pour cela que des clubs comme l’Ajax le veulent. »

« J’espère qu’il restera, afin que nous puissions disposer du meilleur effectif possible. » Boyomo n’a jusqu’ici pas encore joué en Liga cette saison : il est resté sur le banc lors des deux premières journées.

Vázquez aurait d’ailleurs préféré que le mercato soit fermé depuis longtemps. « Je prêche dans le désert, mais que le marché soit encore ouvert alors que la troisième journée est en cours… ça me dépasse. »