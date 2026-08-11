« Ajax ne m’a pas estimé à ma juste valeur. C’est pourquoi je suis parti. »

Louis van Gaal a quitté avec regret son poste de conseiller du conseil de surveillance de l’Ajax, comme il l’a déclaré dans une interview accordée à Voetbal International.

En 2023, Van Gaal avait été sollicité par son ami Michael van Praag, alors président du conseil de surveillance, pour un rôle de conseiller. Van Gaal avait accepté.

Après trois ans, l’ancien entraîneur notamment de l’Ajax, de l’AZ et du Bayern Munich en avait assez vu et a abandonné ses fonctions en juillet dernier.

Selon lui, tout est lié à l’organisation de la gouvernance à l’Ajax. « Il faut que seize personnes se penchent sur chaque décision et, en plus, moi, j’étais encore en dehors de cela. Finalement, je me suis dit : je ne suis qu’un parmi tant d’autres. »

« Après le départ de Van Praag du conseil de surveillance, il n’a plus jamais rien été fait de mes conseils. L’Ajax ne m’a pas estimé à ma juste valeur », poursuit ensuite Van Gaal.

Selon Van Gaal, la structure à Amsterdam n’est pas viable, et il a pointé du doigt le PSV. « Là-bas, les circuits sont très courts, comme c’était le cas pour nous avec l’Ajax en 1995. À l’époque, seules cinq ou six personnes prenaient les décisions. »

L’Ajax, qui a terminé cinquième la saison dernière en Eredivisie, ne s’en remettra donc pas rapidement selon Van Gaal. « Pas tant qu’autant de personnes auront de l’influence sur la politique menée. La direction doit décider, mais elle est entravée parce que chaque organe doit sans cesse être tenu informé de tout et doit ensuite encore tout approuver. Tout cela prend beaucoup trop de temps et n’est pas viable dans un monde aussi rapide que celui du football. »