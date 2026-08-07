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Mauro CoutoImago

Traduit par

« Ajax jette son dévolu sur Mauro Couto dans sa recherche d’un nouvel ailier droit »

Mercato
Ajax
Sporting CP
M. Couto

Mauro Couto (Sporting Portugal) suscite l’intérêt de cinq clubs, dont l’Ajax. C’est ce que rapporte le média français Foot Mercato.

Âgé de 20 ans, Couto est un ailier droit, qui a jusqu’à présent principalement disputé ses matches avec l’équipe réserve du Sporting.

Selon Transfermarkt, Couto vaut environ 1,5 million d’euros. Son contrat à Lisbonne court encore pour un an.

L’Ajax n’est pas le seul club intéressé, puisque le RC Strasbourg, l’OGC Nice, le Stade Brest et l’Eintracht Francfort suivent eux aussi de près l’évolution du dossier Couto.

Dans un premier temps, Couto semble être un renfort direct pour le Jong Ajax. Au Sporting, il n’a disputé que quelques matches avec l’équipe première.

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Couto est international portugais chez les jeunes. Le Sporting l’a recruté il y a trois ans en provenance du FC Paços de Ferreira.

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