Henk Spaan doute que Steven Berghuis puisse encore apporter une réelle plus-value à l’Ajax cette saison. C’est ce qu’écrit le chroniqueur dans sa chronique pour Het Parool. Spaan conseille à la direction du club de proposer au gaucher un autre rôle qui lui conviendrait.

Fin août, Voetbal International a indiqué que l’Ajax était ouvert à un départ de Berghuis, à condition qu’une bonne offre soit formulée pour lui et que le joueur expérimenté puisse lui aussi trouver un accord personnel. On ne sait pas s’il y a réellement eu de l’intérêt pour Berghuis.

Spaan conseille toutefois à l’Ajax de conserver l’attaquant de 34 ans au club. « La saison dernière, Berghuis avait marqué les esprits avec une déclaration remarquée après la perte de points contre le FC Twente. “Pas assez bon, cet effectif.” Au vu des joueurs recrutés par Jordi Cruijff et de leur niveau moyen, Berghuis avait raison », écrit le chroniqueur.

« Cela n’enlève rien au fait que son temps en équipe première est à peu près révolu », affirme Spaan, qui estime que Berghuis a ses meilleures années de footballeur derrière lui. « Jouer contre le PSV, c’est autre chose que d’éliminer un joueur de Telstar. La première fois qu’il a montré ses limites, c’était après une percée et une passe de Bouwman, quand l’ailier droit a eu besoin de trop de temps pour contrôler le ballon. »

Alors qu’un peu moins d’une demi-heure avait été jouée, Berghuis a manqué l’occasion de donner l’avantage 2-1 à l’Ajax dans ce choc, comme l’a également constaté Spaan. « La deuxième fois qu’il n’a pas répondu présent, c’était au moment où Brandt a tiré au but et où Berghuis aurait pu pousser le ballon au fond. Donc : je dis qu’il faut poursuivre la sélection et lui proposer un rôle approprié. L’intelligence est une qualité, surtout dans le football. »

L’entraîneur Míchel dispose actuellement de quatre options au poste d’ailier droit. Outre Berghuis et Victor Edvardsen, la recrue Viktor Tsygankov peut également très bien évoluer comme ailier droit. Rayane Bounida, actuellement blessé, a encore régulièrement eu du temps de jeu à ce poste la saison dernière.

L’Ajax se déplacera samedi prochain sur la pelouse de Fortuna Sittard en Eredivisie. Les Amstellodamois occupent actuellement la septième place, mais ont encore un match en retard à disputer contre Willem II.