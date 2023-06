AJ Auxerre : Le coup de gueule de Guy Roux contre la LFP

L'ancien entraîneur emblématique de l'AJA regrette la décision de la LFP de passer la Ligue de 20 à 18 clubs.

La 38e et dernière journée de Ligue 1 a été fatale à l'AJ Auxerre. Sa défaite au stade de l'Abbé-Deschamps face au RC Lens (1-3) cumulée à la victoire de Nantes face à Angers (1-0) a entraîné la relégation du club en Ligue 2 pour un petit point (l'AJA termine le championnat avec 35 points contre 36 pour les Nantais).

Guy Roux fustige le passage de la Ligue à 18 clubs

La relégation de l'AJA, qui termine à la 17e place du classement est liée à la réforme du championnat de France qui passera de 20 à 18 clubs à partir de la saison prochaine. C'est pour cette raison qu'il y a eu quatre descentes cette saison au lieu des trois habituelles.

Ancien entraîneur mythique de l'AJ Auxerre pendant plus de quarante ans, Guy Roux a poussé un coup de gueule envers la Ligue de football professionnel (LFP) qui a mis en place cette réforme.

« Ce que je ne trouve pas logique, ce que je trouve stupide, c'est de descendre à 18. On en est victime. Dans aucun métier on ne perd deux gros industriels pour faire marcher le métier. Ça va mettre je ne sais pas combien de joueurs et d'entraîneurs au chômage. Je ne sais pas pourquoi la presse n'en parle pas. C'est créer un truc incroyable », a expliqué Guy Roux dans les colonnes de nos confrères de L'Equipe.

Guy Roux n'a aucun reproche à faire à l'AJA pour sa saison

Guy Roux a également livré son sentiment sur le match de l'AJ Auxerre face au RC Lens et sur la saison des Bourguignons : « On a assisté à un match pas ordinaire, avec des actions qu'on n'a pas l'habitude de voir, des gardiens de but qui passent tout droit en laissant la balle derrière eux. Ça, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. De manière désordonnée, l'équipe de l'AJA s'est bien battue, jusqu'au bout. On ne peut pas faire de reproche. Je pense qu'ils n'avaient plus de forces neuves, ils avaient le sang un peu usé car ils ont beaucoup lutté. Finalement, la vérité, c'est qu'on n'avait sans doute pas un effectif suffisant pour se promener au milieu du tableau de cette première division qui est de plus en plus forte. »

L'AJ Auxerre va ainsi retrouver la Ligue 2, un an seulement après avoir été promue en Ligue 1.