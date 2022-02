Aguero sur sa puce cardiaque : "Je suis comme Iron Man"

On ne verra plus Sergio Aguero sur les terrains de foot. La triste nouvelle, tombée en fin d'année dernière, est la conséquence de l'arythmie cardiaque détectée chez celui qui avait rejoint le Barça l'été dernier.

"Je suis comme Iron Man"

Après avoir encaissé la déception et les nombreuses interventions médicales, l'ancien attaquant de l'Argentine s'est confié sur sa situation avec une pointe d'humour sur sa chaîne Twitch.

"J’ai une puce ici. La nuit, je dégage des lumières colorées, je suis comme Iron Man. J’ai une puce, c’est fou. Et si mon cœur s’accélère, elle prévient le médecin", a-t-il détaillé.

L'ex culé, qui aura donc disputé le dernier match de sa longue carrière professionnelle contre Alavès en octobre, est également revenu sur la conférence de presse lors de laquelle il a dû annoncer la fin de sa carrière.

"J’étais avec Laporta avant de partir pour la conférence de presse et quand j’ai vu les escaliers avec ma chaise là, j’ai craqué et j’ai commencé à pleurer, a-t-il confié. Je ne voulais pas qu’ils me voient pleurer."

L'article continue ci-dessous

"J'ai vécu des moments terribles"

Opéré du coeur, Sergio Aguero est également revenu sur cette période particulièrement délicate pour lui, sur le plan médical.

"J’ai vécu des moments terribles pendant les 15 premiers jours. Quand je suis arrivé à l’hôpital et qu’ils m’ont laissé seul dans une petite pièce avec un tas de moniteurs autour de moi, j’ai compris que quelque chose n’allait pas", s'est-il encore remémoré.

Heureusement, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City est aujourd'hui suivi de près et semble hors de danger, même s'il ne peut plus jouer au football à haut niveau.