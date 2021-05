Aguero dévoile son but le plus important

Quel est le but le plus important de la carrière de Sergio Aguero ? Le buteur argentin en dit plus.

Sergio Aguero dit que son but qui avait permis à City la victoire en Premier League contre QPR est le plus important de sa vie.

L'Argentin a frappé dans le temps additionnel du dernier match de la saison 2011-12 pour assurer le premier titre de Manchester City en Premier League, battant Manchester United sur le fil.

Le point culminant dramatique de la campagne est considéré comme l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la Premier League et est le plus grand but de la carrière d'Aguero.

"Ce but, pour moi, est le plus important de ma vie. Tout le temps, je regarde ce match et ma famille aussi, et mon fils. Je pense que ce but sera tout le temps dans [ma] tête", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Quand j'ai touché [le ballon] avant le but, je me suis dit:"' Ok, c'est peut-être un penalty , le défenseur central a touché mais pas fortement, juste un petit peu. Puis j'ai pensé: "Je dois juste tirer" et quand je tire, la décision est de toujours tirer le plus fort possible au premier poteau et j'ai dû avoir de la chance, puis pendant deux ou trois jours, je n'y croyais pas."

"Pour nous, c'était un peu nerveux parce que nous devions gagner mais ce qui s'est passé en seconde période, quand j'ai regardé le temps, c'était 88 minutes et c'était 2-1, je me suis dit: 'Non, Je ne le crois pas ».

Il a ajouté: "J'aime tous les buts mais ce but [contre QPR] est spécial. J'ai marqué de nombreux buts contre [Manchester] United, Chelsea ou Tottenham, mais pour moi, mon plus grand but était contre Liverpool.z

"Si vous vous souvenez de Pepe Reina, il est allé chercher le ballon et ensuite [Gareth] Barry m'a passé. J'ai pensé 'je vais tirer au but' et puis j'ai regardé et je n'avais pas l'angle, c'est trop difficile. Pour moi, ce but est si bon."

Le joueur de 32 ans quittera City à la fin de la saison après 10 ans en Angleterre. Aguero disputera son dernier match de Premier League pour le club lors de l'accueil d'Everton ce dimanche. City a déjà remporté la Premier Laague et la Coupe Carabao, mais ils chercheront à signer un triplé le 29 mai lorsqu'ils affronteront Chelsea en finale de la Ligue des champions.