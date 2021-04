Aguero - Depay, le match est lancé !

Les deux hommes sont courtisés par le Barça, qui ne recrutera qu'un seul d'entre eux...

La saison en cours est loin d'être terminée, mais Barcelone travaille déjà dur dans les coulisses sur ses plans pour la saison prochaine et il semble de plus en plus clair que Sergio Aguero pourrait faire partie de ces plans.

Le club veut ajouter un buteur à l'équipe et n'a pas beaucoup d'argent à dépenser pour les frais de transfert, donc l'Argentin et son contrat expirant en juin sont une proposition attrayante.

Le bonus supplémentaire offert par l'attaquant de Manchester City est son amitié avec Lionel Messi, Barcelone pensant que sa signature pourrait aider à persuader Messi de rester. Le joueur de 32 ans n'est pas le seul élément sur le radar des Blaugrana, cependant, un certain nombre d'options étant envisagées.

Si le club catalan parvient à libérer suffisamment de fonds, Erling Haaland serait sa priorité absolue au poste d'avant-centre, mais le journal AS s'attend à ce qu'ils ne bougent pour lui que s'ils sont incapables de signer à nouveau Neymar car il n'y a aucune chance que le Barça puissse être capable de se permettre les deux.

Neymar, comme Aguero, est ami avec Messi et est connu pour vouloir s'associer à nouveau avec lui, mais sa signature dépend de nombreux facteurs.

Si Barcelone se retrouve avec de l'argent pour investir, le club catalan a une autre cuble, lui qui garde également un œil sur un autre argentin, l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez.

Il n'est pas clair si la sécurisation d'Aguero mettrait son veto à un mouvement pour l'un des trois autres si cela devenait possible, mais Aguero est le seul pour lequel les dirigeants catalans peuvent agir en ce moment et, toujours selon la mêmle source, ils ne veulent pas manquer de le faire.

Memphis Depay est lui aussi en finde contrat à l'OL cet été et est apprécié par Ronald Koeman, mais le joueur batave aurait perdu du terrain face à Aguero, selon la même source.