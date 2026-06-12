Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, a ironisé sur les déclarations de son homologue sud-africain Hugo Broos, après la rencontre d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Les Mexicains avaient entamé leur parcours dans le tournoi jeudi soir par une victoire aisée 2-0, acquise lors d’une rencontre marquée par trois expulsions.

Hugo Broos avait estimé que ses joueurs ne savaient parfois pas quoi faire du ballon, même en infériorité numérique.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Aguirre a rétorqué : « Je pense que l’Afrique du Sud n’avait pas une bonne défense et n’a pas eu beaucoup de possession de balle. »

« Ils n’ont cadré qu’une seule frappe. Que pouvait-on attendre de plus ? »

Et, dans un sourire, il a conclu : « Heureusement que nous sommes désespérés ; si le score avait été de 4-0 en notre faveur, ces commentaires n’auraient pas existé. »

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, le Mexique affrontera la Corée du Sud, victorieuse 2-1 face à la République tchèque.