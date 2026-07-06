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Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

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Agiri quitte le Mexique la tête haute, même si l'élimination face à l'Angleterre reste douloureuse

Javier Aguirre Onaindía
Mexico
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Il a présenté sa démission après la défaite contre l'Angleterre.

Javier Aguirre a conclu son troisième mandat à la tête de la sélection mexicaine après avoir officiellement annoncé son départ suite à la défaite 3-2 face à l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au stade Azteca.

Malgré cette élimination douloureuse, le technicien s’est retiré sous les yeux respectueux des supporters. « J’aurais aimé faire mes adieux aux fans par une victoire. C’est douloureux, mais je pars la tête haute. Nous avons redonné à la sélection son identité et un sentiment d’appartenance », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé son soutien à l’ancien capitaine Rafael Márquez, pressenti pour prendre la relève, déclarant : « Je lui souhaite bonne chance. Il est capable d’assumer cette mission et il fera mieux que moi. »

Il a expliqué que son départ était motivé par son souhait de se consacrer pleinement à sa famille après une campagne mondiale éprouvante, tout en affirmant partir « avec un sentiment de satisfaction et de gratitude ».

Son départ intervient après une campagne internationale remarquée, ce qui pourrait ouvrir la porte à des approches de clubs désireux de s’attacher les services de ce technicien chevronné.

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L’aventure mexicaine s’est ainsi arrêtée net face à l’Angleterre, qualifiée pour les quarts de finale où elle défiera la Norvège. Agüero tourne donc la troisième page de son histoire avec la sélection, laissant derrière lui un héritage de respect et une identité retrouvée.

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