Agacé, Rodrygo envoie un message clair

Rodrygo Goes est l'un des joueurs qui galère le plus cette saison au Real Madrid

Bien que le Real Madrid ait connu un excellent début de saison, Rodrygo Goes est l'un des joueurs qui a eu le plus de mal à se mettre au niveau. Le joueur de 22 ans n'a marqué qu'un seul but en 11 matches, lors de la victoire de la première journée contre l'Athletic Club.

Rodrygo était excellent la saison dernière, lorsqu'il jouait en tant qu'ailier droit dans un système 4-3-3. Cependant, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a opté pour un 4-4-2 pour la saison en cours, faute d'avoir recruté un attaquant de premier plan au cours de l'été.

L'article continue ci-dessous

Cela signifie que Rodrygo a joué en tant qu'attaquant, ce qu'il a admis lors de sa sélection avec le Brésil, selon Relevo.

"J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes ou à l'intérieur. J'ai toujours dit que je n'aimais pas être un 9, et finalement, que ce soit en club ou ici, j'ai dû le faire plusieurs fois, mais je n'aime pas beaucoup ça."

Cela pourrait expliquer la mauvaise forme de Rodrygo depuis le début de la saison, même si, compte tenu de la réussite du Real Madrid jusqu'à présent, il est peu probable qu'Ancelotti procède à des changements à la suite de l'aveu du Brésilien.