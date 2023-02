Affaire Ziyech, ultime rebondissement !

L'ailier marocain était en colère lorsque son transfert au Paris Saint-Germain a échoué après que Chelsea n'ait pas rempli les documents nécessaires.

Hakim Ziyech a fait son retour à l'entraînement de Chelsea et reste "dévoué" aux Blues malgré l'échec de son transfert au Paris Saint-Germain.

Il était déjà arrivé à Paris pour passer la visite médicale, mais il a dû rentrer à Londres après l'échec du transfert. Ziyech semble toutefois avoir mis de côté sa déception initiale, Potter ayant révélé qu'il s'était entraîné jeudi et qu'il restait engagé.

"Ziyech de retour"

"Il est de retour. Il s'est entraîné ce matin. Ces histoires ne seront pas les premières ou les dernières. C'est un professionnel. Il comprend. Il est engagé, il est disponible. Il sera un joueur important pour le reste de la saison", a déclaré le manager.

Ziyech a eu du mal à obtenir des minutes sous la direction de Potter et n'a fait que quatre débuts en Premier League cette saison. Malgré l'échec de son transfert au PSG, il pourrait encore y avoir une issue à Stamford Bridge, Besiktas évaluant les implications financières de la signature du Marocain - la fenêtre de transfert en Turquie restant ouverte jusqu'au 8 février - sur un prêt à court terme.

Bien que Potter ait insisté sur le fait que Ziyech sera un "joueur important", il reste à voir s'il tiendra sa parole et lui donnera une opportunité contre Fulham vendredi. En effet, il est toujours possible qu'il parte, la fenêtre de transfert restant ouverte dans d'autres parties de l'Europe et du monde.