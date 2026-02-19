Affaire Vinicius, Thuram mont au créneau

Militant contre les discriminations dans le football, Thuram concentre ses efforts sur le racisme et le sexisme.

Le Real Madrid a déclaré jeudi collaborer activement avec l'UEFA dans le cadre de son enquête sur les allégations d'insultes racistes, après que Vinicius Junior a affirmé que le joueur de Benfica, Gianluca Prestianni, l'avait traité de singe. La rencontre a été interrompue pendant une dizaine de minutes avant de reprendre, suite à l'activation du protocole antiracisme.

« Les paroles de Mbappé et de Vinicius devraient suffire », a déclaré Thuram.

Thuram, auteur d'un livre sur le racisme dans le football et membre de l'équipe de France championne du monde en 1998 dans un contexte de tensions raciales, a déclaré que les témoignages de Thuram et de Vinicius devraient constituer une preuve suffisante.

« Nous sommes en 2026, et en 2026, les Noirs peuvent encore être humiliés sur le terrain. Car le racisme est une humiliation. Et je constate que l’on peut encore s’interroger sur ce qui s’est passé. Pourtant, Vinicius a raconté les événements, Kylian Mbappé les a racontés. Mais non, ce n’est pas suffisant, le doute persiste, nous ne sommes pas sûrs. Mais pourquoi ne croyons-nous pas ces deux joueurs ? Est-ce parce que la parole des Noirs n’est pas fiable ? » a-t-il déclaré à L’Équipe, propos rapportés par Marca.

« Le premier réflexe des Blancs n’est pas de se mettre à la place de l’autre pour comprendre ce que ressent la victime d’un acte raciste. Ils ignorent la violence subie, et c’est pourquoi de tels actes persistent en 2026. »

Thuram critique vivement Mourinho pour son comportement.

Après le match, Mourinho a déclaré qu’il ne pouvait pas prendre parti, ayant entendu deux versions différentes des événements de la part de Prestianni et de Vinicius. Il s'en est ensuite pris aux célébrations de Vinicius juste avant l'incident, les cris de joie.

« Qui êtes-vous, Monsieur Mourinho, pour décider de ce que Vinicius a le droit de faire ? Vos propos transpirent la supériorité blanche et le narcissisme. L'acte raciste dont Vinicius a été victime n'avait rien à voir avec son comportement, mais avec la couleur de sa peau. Mourinho insinue que ce serait de sa faute, qu'il l'aurait bien cherché. C'est scandaleux. Ce sentiment de supériorité que certains Blancs éprouvent les empêche de se mettre à la place des victimes. Ils devraient faire preuve de plus d'humilité. »

« Quand Mourinho essaie de nous faire croire que Vinicius est responsable du racisme dont il est victime, c'est pathétique. Cette analyse le réduit à un individu insignifiant, un homme insignifiant. Tant que ce genre de comportement existera, nous ne serons pas unis dans la lutte contre ce fléau. Et cela fait aussi partie de l'histoire du racisme. Mourinho n'analyse pas l'acte raciste en tant qu'homme, mais en tant qu'homme blanc. Nous devons éviter de raisonner en termes de couleur de peau. »

Ce n'est pas la première fois que Thuram prend la parole pour soutenir Vinicius Junior. En 2023, il expliquait déjà que l'attitude de Vinicius n'avait rien à voir avec le racisme et n'était donc pas pertinente. L'année suivante, il déplorait également le manque de soutien des joueurs blancs et appelait à une amélioration du processus, car celui-ci dissuade les joueurs noirs de signaler les incidents.