Affaire Vinicius : nouveau témoignage terrible d'un joueur de Valence !

Dimitri Foulquier, défenseur du Valence CF, a tenu des propos très forts pour fustiger le fléau du racisme en Espagne.

Les scènes, déplorables, sont encore dans toutes les têtes Durant l match opposant le Real Madrid au Valence CF, dimanche, l'attaquant brésilien Vinicius Jr a été exclu après une altercation faisant suite à des insultes racistes. Un nouvel épisode venant souligner un fléau qui ternit le football espagnol depuis plusieurs années.

"On fait fausse route"

Un joueur français a été témoin de ce triste épisode sur le terrain : Dimitri Foulquier. L'ancien Rennais évolue avec le club ché. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le défenseur de Valence a pointé du doigt la Liga et la Fédération espagnole, beaucoup trop laxistes à ses yeux.

"Je remarque que rien n’est vraiment mis en place pour faire bouger les lignes et prendre le problème à bras-le-corps, a-t-il regretté. Les responsables ne se réunissent pas autour d’une table avec le désir de mettre fin à toutes ces dérives. À chaque nouveau dérapage, de nombreuses voix se font entendre pour dénoncer les initiatives isolées et les imputer à une minorité. On fait fausse route en cherchant à nier les évidences".

"Même en France, l’ancien président de la FFF, Noël Le Graët, avait soutenu qu’il n’y avait pas de racisme dans le football… Le premier pas est de l’admettre", a ajouté le défenseur français.