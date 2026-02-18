Affaire Vinicius : au tour de Prestianni d'accuser Mbappé !

Vinicius a informé l'arbitre que Prestianni l'avait traité de singe, ce qui a déclenché le protocole antiracisme et interrompu le match pendant dix minutes.

Kylian Mbappé a corroboré la version de Vinicius, tandis que José Mourinho a déclaré après la rencontre qu'il ne pouvait prendre parti pour aucun des deux, ayant entendu deux versions différentes de Vinicius et de Prestianni. L'UEFA a ouvert une enquête sur l'incident.

Vinicius a utilisé Instagram pour qualifier Prestianni de lâche et réaffirmer son accusation. Prestianni a également pris la parole sur Instagram pour se défendre.

« Je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius Júnior, qui a malheureusement mal interprété mes propos. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de joueurs du Real Madrid. »

Prestianni a également réagi sur Twitter, faisant remarquer que le fait qu'il parlait la bouche couverte par son maillot ne prouvait rien quant à ses propos. Mbappé a dit aux médias de « regarder son visage », mais Prestianni a rétorqué que c'était une pratique courante.

Et tous ceux qui me reprochent de me couvrir la bouche avec mon maillot alors qu'ils savent pertinemment que tous les footballeurs le font. Arrêtez d'inventer des histoires.

Le message initial de Benfica indiquait qu'en raison de la distance qui les séparait de Prestianni, ils n'avaient pas pu entendre ce qu'ils prétendaient avoir entendu. Il s'agit sans doute d'une réponse aux commentaires de Mbappé. Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde ont tous deux affirmé avoir proféré des insultes à l'encontre de Vinicius, mais aucun n'a prétendu avoir entendu l'incident.