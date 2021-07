Affaire Véronique Rabiot, Rami inquiet

L’ancien joueur de l’OM livré ses inquiétudes concernant l’image d’Adrien Rabiot dans le vestiaire des Bleus.

Le champion du monde 98, aujourd'hui consultant, s'est exprimé dans l'affaire Rabiot. Pour l'ancien Marseillais, la mère du joueur a entaché l’image de son fils par son comportement.

Pour rappel, contre la Suisse, en toute fin de match, Adrien Rabiot et Paul Pogba se sont pris le bec sur le but de l'égalisation de la Nati, lors de laquelle le numéro 6 des Bleus a été coupable de perdre le ballon menant au but.

Benjamin Pavard et Raphaël Varane ont également été aperçu en train de s'échanger des mots avec animosité durant le match.

Quelques instants après l’échec de Kylian Mbappé lors de la séance de penalty, synonyme d’élimination de l’équipe de France face à la Suisse, en huitième de finale de l’Euro, Véronique Rabiot a adressé quelques mots salés à l’encontre du père de l’attaquant parisien. Cette séquence a été captée par les caméras de télévision.

« Ce qui est assez rare, c’est la mère d’Adrien Rabiot qui a eu un comportement totalement inapproprié. Elle s’en est pris aux parents de Kylian Mbappé, leur reprochant le statut de leur fils, et le tir au but manqué par Kylian Mbappé. Toutes les familles étaient interloquées, pour ne pas dire totalement outrées par cette attitude qui laissera sans doute des traces. », avait expliqué le journaliste Fred Calenge au microd e Tf1.

Pour Adil rami, cette affaire aura des répercussions malencontreuses dans le vestiaire des Bleus, surtout pour Adrien Rabiot.

« Il n’y peut rien et il va morfler alors qu’il est apprécié dans le vestiaire. Je ne connais pas madame Rabiot, donc je ne vais pas critiquer, mais je connais la famille Mbappé et Pogba. Ils sont humbles et gentils. Ça m’a touché de voir ça, parce que c’est à ce moment-là qu’il faut être soudés. Et le montrer. Si on avait perdu en 2018, on n’aurait pas autant parlé de l’ambiance », a regretté Adil Rami concernant le joueur de la Juve au micro de RMC.