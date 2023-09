Affaire Rubiales, Hermoso va porter plainte

L'attaquante espagnole Jenni Hermoso a décidé de porter plainte auprès de la police pour le baiser de Luis Rubiales,

Cette plainte pourrait aboutir à l'inculpation de Rubiales pour agression sexuelle.

Rubiales purge actuellement une suspension de 90 jours de la part de la FIFA, tandis que le ministère des sports prend des mesures pour le suspendre jusqu'à deux ans de ses fonctions au sein de la Fédération espagnole de football. La RFEF a également demandé sa démission, mais Rubiales semble maintenir son désir de continuer.

L'article continue ci-dessous

Hermoso a maintenant porté l'affaire devant les autorités. Le procureur général a ouvert une enquête à la suite de nombreuses plaintes et, il y a neuf jours, il a présenté les preuves et les options à Hermoso et à son équipe juridique.

Selon Relevo, qui s'appuie sur plusieurs sources, Hermoso a décidé hier de passer à l'action, en se présentant en personne avec ses avocats pour porter plainte contre Rubiales et faire une déclaration à la police.

L'attaquante espagnole Jenni Hermoso a décidé de porter plainte contre le président suspendu de la RFEF, Luis Rubiales.

Hermoso devrait retourner au Mexique et reprendre sa carrière avec Pachuca par la suite, alors que la procédure judiciaire commence. Rubiales pourrait être accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle.

Le harcèlement sexuel est passible d'une peine de 6 à 12 mois de prison, d'une amende de 10 à 15 mois sur le salaire ou d'une suspension de 12 à 15 mois. S'il était reconnu coupable d'agression sexuelle, la peine pourrait être comprise entre 1 et 5 ans de prison.

La procédure engagée par le ministère des sports sera suspendue jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit achevée.