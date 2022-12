Affaire Pogba : Mathias Pogba est sorti de prison

Ce vendredi, Mathias Pogba a été remis en liberté après 3 mois de détention.

Soupçonné d’avoir participé à la tentative de chantage sur son frère Paul, Mathias Pogba était en détention provisoire depuis le 17 septembre 2022, soit peu de temps après la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, considérées par la justice comme un moyen de pression pour obliger l’international français à payer les 13 millions d’euros réclamés par Mathias ainsi que quatre autres personnes.

Mathias Pogba remis en liberté

Le champion du monde 2018 avait même été séquestré à son domicile par des hommes cagoulés et armés de fusils d’assaut en mars dernier. Mais après un premier refus le 29 septembre, Mathias Pogba aurait été remis en liberté ce vendredi 23 décembre, comme l’indiquait Le Parisien. Des informations confirmées par BFM TV, qui a eu confirmation par son avocat Me Yassine Bouzrou, qui indique que son client a bel et bien quitté la maison d’arrêt de Villepinte.

L’ancien international guinéen a toutefois été placé sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit d’entrer en contact avec sa mère ainsi que son frère et tous les autres protagonistes de cette affaire. Il ne peut ni quitter le territoire français ni utiliser les réseaux sociaux.