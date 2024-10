Affaire Mbappé, les révélations fracassantes d'une journaliste suédoise

Une journaliste suédoise a fait de graves révélations sur l’affaire Mbappé, mardi.

Kylian Mbappé fait la une des médias depuis plusieurs jours. Après son absence avec les Bleus, c’est son escapade en Suède qui met le Bondynois au centre d’une grave polémique. L’attaquant du Real Madrid est, en effet, cité dans une affaire de viol présumé selon les médias suédois. Après les réactions de son clan, une journaliste scandinave a fait de nouvelles révélations sur l’affaire, ce mardi.

Kylian Mbappé cité dans une affaire d’agression sexuelle en Suède

C’est la trêve de toutes les polémiques pour Kylian Mbappé. Déjà sous le feu des critiques en France après son escapade à Stockholm lors d’Israël – France, jeudi, l’ancien parisien est désormais cité dans une affaire rocambolesque. En effet, la presse suédoise a révélé lundi que la police avait ouvert une enquête pour un présumé viol qui aurait eu lieu dans l’hôtel où séjournait Kylian Mbappé lors de sa virée en Suède. Dans la foulée, le joueur a dénoncé un « FAKE NEWS » mais les médias scandinaves sont revenus à la charge en révélant qu’il était « raisonnablement suspecté » dans cette affaire.

Une journaliste suédoise prend le contre-pied du clan Mbappé

Plus tôt ce mardi, la justice suédoise a confirmé l’ouverture d’une enquête pour viol sans pour autant mentionner le nom de Kylian Mbappé. Mais face aux révélations qui s’enchainent, le clan du joueur est monté au créneau ce soir, indiquant ne pas être au courant d’une plainte contre lui. « On parle d’un dépôt d’un dépôt de plainte, et à cette heure on ne sait pas à l’encontre de qui », a déclaré l’avocate du Madrilène, Maître Marie-Alix Canu-Bernard au micro de TF1. Sauf que juste après, un journaliste du média suédois Expressen a révélé auprès de la télévision que Kylian Mbappé était bien le suspect dans l’affaire.

« Dans notre rédaction, nous sommes complètement sûrs, nous sommes certains à 100% que c’est bien Kylian Mbappé le suspect dans cette affaire. Est-ce qu’il a commis un crime ? Nous n’en savons rien », indique Katrin Krantz. Une affaire qui risque d’aller très loin puisque l’avocate de Kylian Mbappé a annoncé vouloir porter plainte pour « dénonciation calomnieuse ».

« Il (Mbappé) a préféré aller s'entraîner et a demandé à mon cabinet de ne pas laisser les choses en l'état, parce que c'est impossible de se laisser calomnier et diffamer de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle nous allons déposer une plainte en dénonciation calomnieuse », annonce-t-elle.