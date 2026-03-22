Affaire Mbappé, le Real Madrid en veut à Deschamps

Parmi eux, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, tous deux de retour de blessure.





Mbappé a fait son retour en milieu de semaine contre Manchester City après trois semaines d'absence en raison d'une blessure au genou, tandis que Bellingham attend toujours de se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée début février. Malgré cela, ils ont tous deux été convoqués pour des matchs amicaux durant cette trêve internationale, ce qui, on le comprend, agace le Real Madrid.





Selon Sport, le Real Madrid est « inquiet et en colère » face à ces convocations. Les deux joueurs sont loin d'être à 100 % et risqueraient donc de rechuter s'ils étaient sélectionnés respectivement pour la France et l'Angleterre.





Le Real Madrid particulièrement perplexe face à la convocation de Bellingham.





La convocation de Mbappé se comprend mieux, puisqu'il a fait son retour sur les terrains avec le Real Madrid et pourrait être titulaire contre l'Atlético dimanche. En revanche, la décision concernant Bellingham est beaucoup plus discutable, étant donné qu'il n'a toujours pas rejoué depuis sa déchirure aux ischio-jambiers il y a près de deux mois.





Le Real Madrid ne comprend pas pourquoi Bellingham a été sélectionné pour jouer avec l'Angleterre pendant la trêve internationale. Bien que l'entraîneur Thomas Tuchel ait clairement indiqué qu'aucun risque ne serait pris, le club madrilène préférerait de loin que le milieu de terrain reste dans la capitale espagnole ces deux prochaines semaines, afin de lui permettre de bien se préparer pour la fin de saison.





On ignore encore combien de minutes Mbappé et Bellingham joueront pendant cette trêve, mais le Real Madrid espère ardemment qu'ils reviendront tous deux en pleine forme.