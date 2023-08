Affaire Mbappé : Le PSG en a marre du Real Madrid et compte porter plainte.

Le Real Madrid pourrait se retrouver dans l'eau chaude au sujet de Kylian Mbappé, car le Paris Saint-Germain cherche à faire tout ce qu'il peut pour mettre la pression sur Mbappé et les Blancos.

Le PSG est convaincu que Kylian Mbappe a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour le rejoindre gratuitement l'été prochain, alors qu'il refuse de signer un nouveau contrat et qu'il rejette toute proposition de transfert cet été.

Si l'on peut généralement avoir l'impression que tout est de bonne guerre pendant la fenêtre de transfert, la FIFA interdit de parler aux joueurs et même de conclure des accords plus de six mois avant l'expiration de leur contrat.

Le Telegraph affirme que le PSG envisage de déposer une plainte auprès de la FIFA. Reste à savoir s'il a des raisons de le faire ou si l'intention est de faire pression sur Mbappé et les Blancs pour qu'ils s'assoient à la table des négociations. La FIFA a déjà prononcé des interdictions de transfert pour incompétence.