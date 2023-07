Affaire Mbappé : Et si c'était le pire scénario pour le PSG ?

Le Real Madrid, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont tous assis à une table de poker, avec une quantité considérable de jetons

Cependant, le temps qui passe ne joue pas en faveur du PSG, qui a publiquement déclaré qu'il souhaitait que Mbappé renouvelle son contrat ou qu'il parte cet été.

Il semble également qu'il n'y ait qu'une seule destination intéressante pour Mbappe, et cette destination garde ses cartes très secrètes. Alors que le PSG pourrait avoir besoin d'un numéro neuf cet été, et qu'il a été dit qu'il ne bougerait que si le "prix était juste", RMC Sport en France (via Marca) dit que le PSG est convaincu qu'il n'y aura pas d'offre pour lui de la part du Real Madrid cet été.

Cela arrange à la fois Mbappé et les Blancos sur le plan financier d'attendre l'année prochaine pour un transfert gratuit, ce qui est le scénario que le PSG voulait à tout prix éviter.

Quoi qu'il en soit, il semble que cette saga se poursuive jusqu'à la fin du mois d'août. Au fur et à mesure que la fenêtre se referme, Mbappé et le Real Madrid renforcent leurs positions de négociation avec le PSG, et donc s'ils doivent être surpris par une offre du Real Madrid, ils attendront probablement qu'elle soit la moins chère.