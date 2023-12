Les relations entre Joao Felix et l'Atlético de Madrid ne sont plus que contractuelles.

L'agressivité et la joie du Portugais face à l'Atletico Madrid le week-end dernier ont eu raison des sentiments qui subsistaient entre les deux hommes. Pourtant, le malaise entre les deux était déjà présent avant son départ en prêt à Chelsea en janvier dernier.

Felix n'avait jamais réussi à faire preuve de la constance dans l'effort et de la productivité que Diego Simeone exigeait de lui. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait souhaité faire revenir Antoine Griezmann dans l'équipe pour qu'il devienne son directeur offensif. Au grand dam de Felix.

Selon Ruben Uria, qui s'exprimait sur sa chaîne Twitch mais a été cité par Objetivo Atletico, Simeone a parlé au vestiaire de la possibilité d'un retour de Griezmann la saison dernière, avec tous les joueurs sauf Felix satisfaits de l'idée. Selon certaines informations, il aurait dit au club qu'il ne voulait plus porter le maillot de l'Atletico Madrid.

Uria a de bonnes relations à l'Atletico Madrid depuis un certain temps, et est généralement une source fiable, mais il ne fait aucun doute que la nouvelle est quelque peu surprenante. Au début de la saison dernière, Felix commençait les matches (Griezmann étant limité à des apparitions de 30 minutes) et le Français publiait régulièrement des photos de Felix sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensaient que l'aîné des créateurs pourrait être l'influence positive dont Felix avait besoin.