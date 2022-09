Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a laissé entendre qu'il était frustré par la situation d'Antoine Griezmann

L'attaquant a un temps de jeu limité parce que l'Atletico ne veut pas payer les 40 millions d'euros dus à son club d'origine, le FC Barcelone, dans le cadre de son prêt initial.

Deschamps, qui a inclus Griezmann dans la liste des joueurs convoqués pour les prochains matches de Ligue des nations, a plaisanté sur ce problème. "Il sera moins fatigué", a-t-il dit en riant.

Plus sérieusement, il a ajouté : "C'est une situation que vous connaissez tous. Je ne veux pas m'étendre sur la situation dans laquelle il se trouve avec son club, mais il est clair que cela limite son temps de jeu".

Deschamps a souligné que, même s'il n'a pas joué plus de 30 minutes, il a été un joueur clé pour l'Atletico et sera un ajout important à l'équipe nationale.

"Il est toujours un joueur crucial au niveau du club et il aspire à jouer plus de 30 minutes. Ce pourrait être le bon moment pour lui de jouer plus de minutes pour nous".

L'entraîneur a été interrogé sur son expérience de ces situations contractuelles qui touchent le football moderne.

"Je m'adapte aux problèmes contractuels. Il y a différentes choses mais l'important pour moi est la performance qu'il peut produire avec nous".