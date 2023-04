Affaire Galtier, nouvelle réaction à Saint-Etienne : "C'est quoi ces conneries ?"

Le président de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, a réagi aux accusations qui visent Christophe Galtier depuis deux jours.

«Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ?». Roland Romeyer n'y est pas allé par quatre chemins pour réagir à "l'affaire Galtier". Depuis mardi soir et la diffusion publique d'un courrier électronique de l'ancien directeur sportif de Nice Julien Fournier indiquant que Galtier aurait tenu des propos racistes et discriminatoires, l'entraîneur du PSG est dans une véritable tempête médiatique.

L'anecdote de Romeyer sur Galtier

Galtier peut toutefois compter sur le soutien de certaines personnalités rencontrées dans ces anciens clubs - Lille ou Saint-Etienne. L'attaquant turc de confession musulmane Burak Yilmaz a volé à son secours mercredi. Le président des Verts Roland Romeyer a eu la même démarche ce jeudi, tout en s'appuyant sur une anecdote démontrant, à ses yeux, la gestion de Galtier sur le sujet du Ramadan.

"Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, a tonné le dirigeant dans des propos accordés au quotidien Le Parisien. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination."

Et Romeyer de poursuivre : "Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on a fait intervenir un imam de Lyon qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs », a conclu Romeyer.