Affaire Galtier-Fournier : Jérôme Rothen appelle les joueurs à sortir du silence !

L'ancien milieu de terrain du PSG aimerait obtenir la vérité sur l'affaire Galtier-Fournier et estime que les principaux concernés doivent parler.

"La vérité va bientôt éclater", a admis Didier Digard, à la veille de FC Bâle-OGC Nice, au sujet de l'affaire Christophe Galtier. Quand ? Et dans quelles conditions ? Voici la question que tout le monde se pose après les révélations de RMC concernant un mail de Julien Fournier écrit aux dirigeants de l'OGC Nice, à charge à l'encontre de Christophe Galtier.

"Les joueurs me permettront de me faire un avis"

Dans ce fameux mail, il est révélé par l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice que certains joueurs niçois étaient concernés par les allégations racistes à l'encontre de l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Si pour le moment, c'est la parole de Christophe Galtier contre celle de Julien Fournier, d'autres hommes détiennent les clés de cette affaire, les joueurs de l'OGC Nice par exemple.

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a appelé les acteurs à sortir du silence afin de mettre les choses au clair dans cette affaire qui secoue le football français : "Il n’y a que les joueurs qui me permettront de me faire un avis sur cette affaire. Ce sont à eux de s’exprimer. Dans un vestiaire de foot, on est tout seul. Parfois, on voit des choses mais on ne peut pas le dire".

"Les propriétaires doivent te permettre de communiquer"

"Si t’es un petit jeune, tu n’as pas assez d’importance. Je vais te prendre Bilal Brahimi. S’il pense des choses négatives sur Galtier, tu crois qu’il va se présenter devant ses propriétaires ou la presse pour le dire ? Même d’autres (joueurs qui ont le plus d’expérience). Tu ne veux pas être le seul à payer", a ajouté l'ancien international français.

C’est une carrière individuelle. Si un seul joueur s’en plaint et que les autres sont contre, qu’est-ce que les dirigeants ou l'entraîneur vont faire ? Ils vont lui coller une image et toute ta carrière ça te suit. Les joueurs, aujourd'hui, ne peuvent pas. Mais ceux qui peuvent donner aux joueurs la possibilité de parler, c’est le propriétaire ou le président", a poursuivi Rothen.

"Si t’as fait une enquête interne et que t’as noté qu’il y avait des choses ambigües, les propriétaires doivent te donner la possibilité de communiquer. Mais dans ces cas-là, c’est plusieurs joueurs, pas un seul. Maintenant que l’affaire est sortie, j’attends que les joueurs, comme Yilmaz l'a fait, parlent", a conclu l'ancien du PSG. Outre Burak Yilmaz, José Fonte a également pris la défense de son ancien technicien, reste désormais à obtenir le son de cloche des Aiglons ayant croisé sa route l'an dernier.