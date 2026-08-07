Le club saoudien d'Al-Ahli a reçu un coup inattendu avant le début de la nouvelle saison, après que les autorités britanniques ont annoncé l'inculpation officielle de l'Anglais Ivan Toney, attaquant de l'équipe, à la suite d'une affaire d'agression survenue dans une boîte de nuit de la capitale, Londres.

Selon la chaîne de radiodiffusion britannique « BBC », Toney, âgé de 30 ans, a été inculpé pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles, et il doit comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres le 24 septembre prochain.









L'affaire remonte au 6 décembre dernier, lorsqu'une agression présumée a eu lieu dans une boîte de nuit de Wardour Street, dans le quartier de Soho, dans la capitale britannique.

Toney avait été arrêté le 7 décembre, avant d'être remis en liberté sous caution tandis que la police poursuivait ses investigations.

La police de la capitale, Londres, a confirmé que Toney a été officiellement inculpé le 31 juillet dernier, après la clôture d'une partie des investigations relatives à l'affaire, alors qu'aucun jugement définitif n'a été rendu à ce jour dans ce dossier, le joueur restant présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant la justice.

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Toney vit actuellement son expérience avec Al-Ahli, après avoir quitté le football anglais en 2024, au terme d'un long parcours marqué par son éclat avec Brentford, où il a inscrit 72 buts en 141 matchs et où il a été l'une des principales raisons de la montée de l'équipe en Premier League.

L'attaquant anglais est également devenu l'un des éléments de la sélection de son pays ces dernières années, et il a participé avec l'Angleterre à la Coupe du monde 2026, avant de revenir dans les rangs d'Al-Ahli en vue de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League.

L'affaire intervient à un moment particulièrement délicat, puisque la nouvelle saison du Championnat saoudien débute le 13 août, tandis que Toney comparaîtra devant le tribunal en septembre prochain, en même temps que la période de trêve internationale, dans l'attente de ce que donneront les procédures judiciaires et de la position d'Al-Ahli et de la Fédération anglaise de football face aux derniers développements.