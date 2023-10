Affaire du gorille : Onana défend Garnacho

Andre Onana s'est exprimé après que son coéquipier Alejandro Garnacho a publié un message controversé sur les médias sociaux.

"Les gens ne peuvent pas choisir ce qui devrait m'offenser. Je sais exactement ce que Garnacho voulait dire : puissance et force", a-t-il écrit sur Instagram. "Cette affaire ne devrait pas aller plus loin".

Les commentaires du gardien de United interviennent après que Garnacho a été contraint de supprimer un post contenant deux emojis gorille à côté d'une photo d'Onana et de ses coéquipiers célébrant l'arrêt de penalty spectaculaire du Camerounais contre Jordan Larsson de Copenhague mardi soir.

Après avoir été alerté des connotations raciales potentielles de son message sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Garnacho a édité puis supprimé son message. Cependant, l'ailier de United pourrait encore être sanctionné par la FA, qui a contacté le jeune homme pour lui demander ses "observations" sur la question.

La FA a l'habitude de sévir contre les messages à caractère raciste postés par les footballeurs ; des joueurs comme Bernardo Silva et Edison Cavani ont déjà été suspendus de match pour des infractions similaires, et il est possible que Garnacho soit sanctionné de la même manière.

Le soutien d'Onana et son opinion ferme selon laquelle l'affaire "ne devrait pas aller plus loin" peuvent aider la cause de Garnacho, mais il reste à voir quelle action, s'il y en a une, la FA décidera de prendre dans cette affaire.