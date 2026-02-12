Affaire Dro Fernandez, le Barça prépare sa vengeance

Le joueur de 18 ans, promu en équipe première l'été dernier par l'entraîneur Hansi Flick, avait demandé à quitter le club catalan à l'ouverture du mercato hivernal, invoquant un temps de jeu insuffisant ces derniers mois.

La décision de Dro de partir, que le FC Barcelone n'a pu empêcher en raison d'une clause libératoire de seulement 6 millions d'euros, a provoqué beaucoup de colère et de frustration au sein du Barça. Hansi Flick et le directeur sportif Deco l'ont clairement exprimé publiquement. Cependant, le leader de la Liga pourrait bien avoir l'occasion de prendre sa revanche.

Selon Sport, le FC Barcelone fait partie des clubs intéressés par Emmanuel Mbemba. Le jeune joueur de 17 ans, capable d'évoluer au poste d'arrière gauche ou de défenseur central, est libre de tout contrat à la fin de la saison, et malgré les efforts du PSG pour obtenir une prolongation, aucun accord n'a encore été trouvé.

Ces derniers mois, le FC Barcelone a renforcé son effectif pour le Barça Atlético de Madrid, avec les arrivées de Hamza Abdelkarim et Juwensley Onstein lors du mercato hivernal. Mbemba pourrait être le prochain à rejoindre la Catalogne, les Catalans préparant une offre pour le jeune joueur.

Cependant, le Barça n'est pas le seul club intéressé par Mbemba. Le Bayern Munich figure également parmi les prétendants au défenseur. Le club bavarois voit en lui un potentiel pour l'équipe première, et une offre dans les prochaines semaines ne serait donc pas surprenante.

Il est à noter que le FC Barcelone n'entretient aucune animosité avec le PSG concernant l'affaire Dro, mais cela ne devrait pas influencer une éventuelle tentative de recrutement de Mbemba.