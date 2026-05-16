Afellay quitte le PSV après un désaccord avec Bosz

Ibrahim Afellay quitte le PSV après seulement six mois, selon une annonce officielle du champion national. L’entraîneur adjoint et Peter Bosz n’ont pas réussi à s’accorder sur le rôle de l’ancien international au sein du staff technique. En conséquence, les deux parties ont décidé de mettre un terme immédiat à leur collaboration.

L’ancien international souhaitait encadrer davantage d’entraînements au quotidien et s’impliquer plus activement dans le contenu des séances sur le terrain. Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé avec Bosz, qui, depuis son arrivée à Eindhoven, s’en tient fermement à sa propre méthode de travail et à la répartition des tâches au sein du staff.

« Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir », déclare Afellay dans le communiqué officiel. « Après plusieurs discussions constructives avec la direction et Peter Bosz, j’ai relevé ce défi en début d’année avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme, mais la réalité s’est avérée différente de ce que j’avais imaginé. »

« J’aurais par exemple aimé diriger plus souvent certaines parties des entraînements et laisser davantage ma marque. Nous en avons discuté. Nos opinions divergent sur ce point, et c’est tout à fait normal, ce genre de choses arrive dans la vie. Ni plus, ni moins. »

« Le club a multiplié les démarches pour me faire changer d’avis, ce que je sais gré à tout le monde, mais j’ai maintenu ma position initiale. Je souligne que nous nous séparons en bons termes et que j’ai beaucoup appris de la méthode de travail de Peter. »

« Pour l’instant, je tiens à remercier tout le monde pour ces derniers mois. Le PSV est et restera mon club », conclut-il.