Adil Rami dévoile pourquoi il est revenu en Ligue 1

La douceur de Troyes plutôt que le clinquant de Los Angeles. Voilà la décision qu’a décidée de prendre Adil Rami durant l’été. Deux ans après son départ mouvementé de l’Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 a signé un retour surprise dans l’Aube, le tout à 36 ans.

Libre de tout contrat suite à la fin de son expérience à Boavista, Rami n’imaginait pourtant pas un retour en Ligue 1. Il se voyait plutôt du côté de la MLS où tout était déjà ficelé pour une pré-retraite américaine. Mais, l’impact familial a finalement eu raison de la cote ouest des Etats-Unis.

"Depuis que j’avais quitté le Boavista Porto, j’étais à Saint-Tropez pour m’entretenir et, dans ma tête, j’allais partir jouer à Los Angeles, explique-t-il dans Le Parisien. Tout était calé et j’ai plein de contacts là-bas. Puis j’ai reçu trois offres de clubs de L1. Et la Ligue 1, c’est vraiment devenu une belle marque. Mes enfants, qui ont 5 ans, commencent à s’intéresser au foot et me parlent beaucoup de Mbappé, par exemple! Là, j’ai commencé à réfléchir. Le discours du président de Troyes et de Laurent Batlles, le coach, m’ont bien plus j’ai alors repensé aux Etats-Unis où le Covid empêchait pas mal de choses. J’ai réalisé qu’en France, on aime bien mon côté atypique et naturel. Et j’ai foncé."

Rami joue les grands frères

Après avoir parfait sa condition physique, Adil Rami enchaîne enfin avec l’ESTAC. Ayant pris part aux quatre derniers matches des Troyens, le défenseur se sent bien dans ses bottes et dans le vestiaire, où il joue un peu les grands frères auprès des jeunes pousses.

"Vous croyez que je suis venu pour sortir tous les soirs?, interroge-t-il. J’ai l’image d’un fêtard mais, en fait, c’est trois semaines par an et pendant les vacances. Si j’étais le mec qui sort tout le temps, serais-je encore en L1 à presque 36 ans? Aux jeunes ici, je leur dis: ‘Les gars, ne déconnez pas en sortant ou vous ferez des carrières courtes'."

Des paroles de vieux sages qui pourraient bien servir pour le maintien dans l’élite de Troyes.